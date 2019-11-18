Кети Топурия впервые сделала селфи с возлюбленным (ФОТО)

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Кети Топурия перестала скрывать новый роман.
Солистка группы A’Studio счастлива в отношениях с 35-летним Львом Деньговым, белорусским дипломатом и бизнесменом, пишет Cosmopolitan.
По словам певицы, она настолько сильно влюбилась, что перестала спать. Лев сначала пытался построить карьеру в мире шоу-бизнеса, но потом увлекся политикой. У него есть двое детей от двух прошлых браков.
Кети опубликовала первое селфи с новым избранником. Лев нежно обнимает возлюбленную.
У Кети Топурии есть четырехлетняя дочь от брака с Львом Гейхманом. После разрыва с мужем исполнительница встречалась с рэпером Гуфом.
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