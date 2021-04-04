ХК ЦСКА впервые сыграл семиматчевую серию в четверть финала Кубка Гагарина

За все годы участия в Континентальной хоккейной лиге армейцы ни разу не доводили дело до решающего седьмого матча в ¼ финала.

Более того, они ни разу не играли седьмой матч в двух первых стадиях Кубка Гагарина. Правда, в самом первом сезоне существования КХЛ в 2008/2009 гг. в стартовом раунде красно-синие дошли до решающего матча с тольяттинской "Ладой" (и, к слову, выиграли его). Но тогда серии шли до трех побед.

Что касается непосредственно седьмых матчей, то их у ЦСКА было до этого сезона всего три. Дважды они проигрывали – питерскому СКА в финале конференции в сезоне 2014/2015 гг, а также магнитогорскому "Металлургу" год спустя в финале Кубка Гагарина. Единственный победный опыт седьмого матча в плей-офф КХЛ у красно-синих случился в сезоне 2018/2019 гг., когда они взяли реванш у СКА в финале Западной конференции. И вот теперь армейцы смогли одолеть ярославский "Локомотив".

Серия против ярославцев получилась для ЦСКА непростой. Неприятности начались уже в первом матче, который подопечные Игоря Никитина проиграли на своем льду со счетом 0:2. Правда, во второй игре красно-синие смогли взять реванш, победив 4:1. В этой встрече отличились Гилмор, Шалунов, Светлаков и Блажиевский. Первая игра в Ярославле завершилась победой ЦСКА 2:1 (голы на счету Окулова и Слепышева). После этого матча многим показалось, что судьба серии решена. Однако игроки "Локомотива" считали иначе. В четвертом поединке дома они выиграли всухую – 3:0.

Серия снова переехала в Москву, где в пятом матче чаша весов склонилась в пользу столичного клуба. Героем этой встречи, закончившейся со счетом 3:2, стал Максим Мамин, оформивший дубль. Еще один гол записал на свой счет Окулов. Однако шестой матч в Ярославле остался за хозяевами – 2:1. Кстати, за ЦСКА в нем снова забил Окулов. Так, серия дошла до любимого всеми хоккейными болельщиками пиршества – решающего седьмого матча.

Этот поединок прошел в Москве, так как ЦСКА имеет преимущество своего поля во всех сериях плей-офф нынешнего сезона как победитель регулярки. Все решилось в первом периоде, когда Робинсон и Шалунов отправили две шайбы в ворота "Локомотива". Больше зрители голов в этом матче не увидели. Победа 2:0 позволила армейцам выиграть серию со счетом 4:3. В финале Западной конференции они встретятся с питерским СКА, который уже выбил из розыгрыша Кубка Гагарина два динамовских коллектива – из Минска и из Москвы. Последние три серии между двумя армейскими командами в Кубке Гагарина завершились в пользу москвичей. Особенно болезненной для СКА оказалась серия в финале Конференции в 2016 году, когда ЦСКА одержал победу со счетом 4:0. Но вряд ли такая же история повторится на сей раз.

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