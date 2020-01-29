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"Километр здоровья" пробегут в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:00, 29 Января 2020
фото: © Паблик #Километр_здоровья
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В субботу, 1 февраля, в Петрозаводске стартует серия забегов "Километр здоровья-2020", сообщили в администрации города.

Городской фестиваль традиционно пройдет на стадионе "Юность".
Организаторы серии забегов приглашают на обновлённый и улучшенный #Километр_здоровья2020. Мероприятие проводится по инициативе Спортивной школы олимпийского резерва №3.

"Интерес к нему в минувшем году был большой, и "Километр здоровья" сумел объединить как любителей побегать для настроения и здоровья, так и бегунов, которые имеют спортивные разряды и совершенствуют свои результаты. Активными участниками старта на стадионе "Юность" стали дети. На бег приходили семьями, что создавало особую атмосферу праздника и дарило участникам приятные эмоции", - отмечают организаторы городского фестиваля.

Первый "Километр здоровья" пройдёт 1 февраля на стадионе "Юность". В 11.00 начнётся регистрация, в 11.30 будет дан старт на 500 м и 1000 м.

Положение и ссылку на регистрацию можно найти в группе "Километр здоровья".

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