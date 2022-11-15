Кинологи Росгвардии обувают служебных собак в сапожки, чтобы защитить от дорожных реагентов

В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ посоветовали беречь братьев наших меньших от воздействия агрессивной среды.

Дорожные реагенты, бензин, осколки стекла — города немилостивы к братьям нашим меньшим, пишет «Фонтанка.ру». Чтобы защитить любимые лапки от воздействия агрессивной среды во время прогулок, можно надевать на них бахилы. Так советуют в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Чтобы животное могло отдохнуть и не заболеть, предлагают брать с собой коврик и стелить его в холодных местах.

«Так делают кинологи в Санкт-Петербурге, где служебные собаки помогают военнослужащим специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивать общественную безопасность», — подытожили в пресс-службе.