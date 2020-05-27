Кинотеатрам могут разрешить работать при определенных условиях

Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам рассаживать зрителей в кинозалах с учетом дистанции не менее, чем в один метр.

Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

"Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра", - указано в рекомендациях. В то же время эти ограничения предлагается не распространять на членов одной семьи или же зрителей, проживающих вместе. Также Роспотребнадзор рекомендует зрителям носить маски в кинотеатрах. Сотрудников же кинотеатров предлагается обязать носить маски и перчатки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".