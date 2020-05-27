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Кинотеатрам могут разрешить работать при определенных условиях

Новости. Общество
16:22, 28 Мая 2020
фото: pixabay
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Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам рассаживать зрителей в кинозалах с учетом дистанции не менее, чем в один метр.

Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

"Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра", - указано в рекомендациях.

В то же время эти ограничения предлагается не распространять на членов одной семьи или же зрителей, проживающих вместе.

Также Роспотребнадзор рекомендует зрителям носить маски в кинотеатрах. Сотрудников же кинотеатров предлагается обязать носить маски и перчатки.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

 

 

 

 

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