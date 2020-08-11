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Кинозал в Питкяранте модернизируют на 5 млн рублей, заявил глава Карелии

Новости. Общество
12:08, 12 Августа 2020
фото: паблик "Нетипичная Питкяранта"/https://vk.com/netipovapyatka
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Фонд кино одобрил заявку на оборудование современного кинозала в Доме культуры Питкяранты, сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что Питкяранта получит почти 5 миллионов рублей, которые будут направлены на модернизацию кинотеатра и оснащение его новым цифровым оборудованием.

"В конкурсе, который Фонд кино проводит среди городов с населением до 500 тысяч жителей, Питкяранта участвует второй год подряд. Но поддержку Фонда удалось получить лишь сейчас. И уже к концу декабря кинозал должен быть готов принять первых зрителей", - написал Парфенчиков.

Глава напомнил, что самый большой в Приладожье ДК был закрыт почти полтора года из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Все это время коллективы занимались в других помещениях. После выполнения предписаний надзорных органов Дом культуры вновь открылся в декабре 2019-го.

Сейчас в Доме культуры на средства субсидии из федерального бюджета в размере 2,5 млн рублей завершается ремонт фойе, коридоров, санузлов, потолка. Требует внимания и кровля.

"Добавлю, что в районах республики и Петрозаводске с 2016 по 2019 г. открылись 14 кинозалов. Питкярантский станет пятнадцатым", - уточнил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-12 13:11:34
Неужели культура придёт и в забытую властями региона Питкяранту? :)
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