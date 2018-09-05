Киркоров не отпустил детей в школу

Алла-Виктория и Мартин приехали с отцом на конкурс "Новая волна".

Филипп Киркоров не мог не приехать на конкурс своего друга Игоря Крутого "Новая волна", который Филипп встретил на красной дорожке Киркорова и его детей, сообщает "Комсомольская правда".

Киркоров перед первым сентября взял да и не отпустил детей в школу.

"Продлил им детство", — пошутил он.

Шестилетние Алла-Виктория и Мартин Киркоровы отправятся в этом году в подготовительную группу детского сада. Там наследники артиста будут заниматься английским языком, чтением, чистописанием и другими важными для будущих школьников уроками.