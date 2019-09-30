Киркоров раскрыл секрет своего похудения на 30 кг

Кикркоров удивил поклонников и звездных коллег резким похудением.

В кулуарах даже стали поговаривать, что певец сделал липосакцию. Однако сам король российской эстрады уверяет, что избавился от лишнего веса самостоятельно, пишет Cosmopolitan.

В начале лета артист похудел на 12 килограммов, а к сентябрю стал легче на целых 30 кг. По словам Филиппа, сбросить лишний вес он смог не благодаря пластическому хирургу, а с помощью диеты российской балерины Майи Плисецкой.

"Не жрать – это диета Майи Плисецкой. Это не голодание. Последний раз ем в 18 часов, следующий раз, как минимум, в 12 или 14 часов следующего дня", – пояснил Киркоров.