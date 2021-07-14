Кишечная палочка выявлена в кефире нескольких брендов

Роскачество нашло кишечную палочку в кефире трех марок.

Роскачество проверило кефир семи торговых марок и обнаружило в трех образцах кишечную палочку, плесень и ошибки в данных на упаковке. Об этом информирует РБК со ссылкой на сообщение организации.

Это продукты торговых марок «Буренкино», «То, что надо!» и «Молочное царство». Помимо кишечной палочки, эксперты обнаружили в кефире тех же трех торговых марок: плесень (в двух образцах), кислотность ниже ГОСТа (в двух образцах), больше жира и меньше белка, чем указано в составе на этикетке (в одном образце), а также низкий сухой обезжиренный остаток в одном образце.



В продукции компании Parmalat, в кефире «Простоквашино», «Лента» и «Каждый день» нарушений не выявили. Ни в одном из исследованных образцов не выявили ни крахмала, ни растительных жиров. «Фальшивый кефир остался в прошлом», — считают в организации.



В кефире «Молочное царство» исследователи к концу срока годности обнаружили меньше дрожжей, чем должно быть по правилам Таможенного союза. Это не представляет опасности, однако из-за изменения пропорций дрожжей и кисломолочных бактерий меняются и свойства продукта, а потому в конце срока годности его лучше не покупать, считают эксперты Роскачества. Превышение по количеству дрожей чаще всего вызвано некачественными перевозкой и хранением кефира, а не ошибками во время производства.



РБК направил запрос в ООО «ПК „Обнинские молочные продукты“ (производитель кефира „Буренкино“) и АО „Торжокский молочный комбинат ‚Тверца‘ (производитель ‚То, что надо!‘ и ‚Молочное царство‘).



Процесс производства кефира сложен, поскольку требует идеальных условий на предприятии, отметила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова. ‚Пока технолог откроет емкость, пока внесет закваску, пока перемешает — в кефир могут попасть бактерии, в том числе и бактерии группы кишечной палочки‘, — рассказала завлабораторией. Кроме того, по ее словам, на многих предприятиях, где закваска вносится автоматически, основной источник загрязнения– это сама закваска.



Кишечные бактерии — это фекальное загрязнение, вызванное нарушением регламентов персоналом компании-производителя, оно может вызвать пищевое отравление у людей, отметили в организации. При этом эксперты Роскачества отмечают, что самостоятельно обеззаразить такой продукт не получится, так как кефир нельзя кипятить.



В Роскачестве порекомендовали не оставлять кисломолочный продукт вне холодильника на долгое время, поскольку размножение бактерий кишечной палочки в жару ускоряется. Организация передала информацию о нахождении бактерий в надзорные органы.