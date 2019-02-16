Китай "оккупирует" Север

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Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
Тема Китая в Арктике оказалась главной на нынешнем фестивале, который всегда был больше, чем театральная сцена. За полтора десятка лет своей истории "Баренц-спектакль" не раз превращался в арену политических и культурологических дискуссий, и, к примеру, два года назад его организаторы устроили даже "суд" над норвежским государством, увлекшимся нефтедобычей в ущерб экологии и интересам коренного населения.
Как рассказала журналистам художественный руководитель "Баренц-спектакля" Хелле Сильехолм, в Норвегии видят огромный интерес Китая к региону.
Китайские туристы заметно потеснили в приграничном Киркенесе россиян.
"Китайский дракон" присматривается в последние годы и к Карелии. Китай стремительно наращивает импорт карельской продукции – целлюлозы, бумаги, пиломатериалов и даже продовольствия.
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