Китай запретил детям до 16 лет участвовать в прямых эфирах в Интернете

Китайские власти зачистят национальный сегмент мировой сети от пагубного влияния на несовершеннолетних.

В Китае введен запрет на участие детей до 16 лет в прямых эфирах в Интернете. Как пишет РБК, государственное управление КНР по вопросам киберпространства намерено зачистить национальный сегмент мировой сети от пагубного влияния на несовершеннолетних.

Китайские власти запретили интернет-платформам создавать из детей звезд, склонять их к получению дохода через интернет-ресурсы, а также обязали сервисы предотвращать демонстрацию для них «богатства и поклонения деньгам» и «экстравагантных наслаждений».

«Мы будем строго пресекать нежелательное социальное поведение и проявления плохой культуры, формирующие неправильную ориентацию и искажающие систему ценностей молодых людей. Будем решительно расследовать и бороться с киберхулиганством и насилием, такими как личные нападки и злонамеренные сообщения», – говорится в заявлении китайского управления по вопросам киберпространства.

