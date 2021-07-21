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Китай запретил детям до 16 лет участвовать в прямых эфирах в Интернете

Новости. Общество
22:30, 21 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

Китайские власти зачистят национальный сегмент мировой сети от пагубного влияния на несовершеннолетних.

В Китае введен запрет на участие детей до 16 лет в прямых эфирах в Интернете. Как пишет РБК, государственное управление КНР по вопросам киберпространства намерено зачистить национальный сегмент мировой сети от пагубного влияния на несовершеннолетних.

Китайские власти запретили интернет-платформам создавать из детей звезд, склонять их к получению дохода через интернет-ресурсы, а также обязали сервисы предотвращать демонстрацию для них «богатства и поклонения деньгам» и «экстравагантных наслаждений».

«Мы будем строго пресекать нежелательное социальное поведение и проявления плохой культуры, формирующие неправильную ориентацию и искажающие систему ценностей молодых людей. Будем решительно расследовать и бороться с киберхулиганством и насилием, такими как личные нападки и злонамеренные сообщения»,  – говорится в заявлении китайского управления по вопросам киберпространства.  

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