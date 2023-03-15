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Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений

Новости. Общество
22:00, 16 Марта 2023
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

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Тройка ведущих валют для хранения наличных сбережений в России изменилась.

Самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме по-прежнему остается рубль — его выбирают чуть более трети россиян, или 34,9%, показал опрос «Финама», проведенный в конце февраля. На втором месте — доллар США, в котором свои накопления держат 28,3% граждан. Тройку лидеров замкнул юань с показателем 17,4%. Об этом сообщают «Известия». 

Валюта КНР вытеснила европейскую, которую используют лишь 8,4% граждан. Хотя, согласно ранее проведенному схожему исследованию клиентов группы (а не их опросу, как в этот раз), европейская денежная единица входила в топ-3. В пятерке самых популярных валют для хранения также гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%). Оставшиеся 1,3% приходятся на наличность из других стран.

Юань пользуется повышенным спросом среди инвесторов и финансовых компаний, поскольку он может быть использован для диверсификации портфеля, а также в торговле — при параллельном импорте, отметил аналитик «Финама» Андрей Маслов.

«Известия» спросили крупные брокерские и кредитные организации о популярности китайской валюты. Действительно, в прошлом году появился небывалый спрос на юань на рынке, подчеркнули в «Цифра брокер». Там пояснили: основными причинами стали разразившийся в начале 2022-го геополитический кризис и санкционное противостояние. Это сильно ударило по репутации основных инвалют, которые использовались в РФ традиционно для сбережения средств.

«Начиная с прошлого года мы увидели большой спрос как со стороны физических, так и юридических лиц на вложение денег в юани. Инвесторы пытаются найти альтернативы на валютном рынке, диверсифицируют портфель от рисков изменения курсов рубля, но при этом уменьшая инфраструктурные риски, которые существуют вокруг „токсичных“ доллара и евро», — знают в «БКС Мир инвестиций».

«Китаец» стал удобной альтернативой для сберегательных продуктов в классических валютах, подтвердили в В. Б. Там подчеркнули: например, количество таких вкладов только с ноября 2022-го выросло на 26%, а их объем в феврале кратно превышает показатель конца осени. За год такие депозиты открыли свыше 10 тысяч розничных клиентов.

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