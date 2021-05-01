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Кладоискатели уверены, что нашли тайник с 10 тоннами золота нацистов

Новости. Общество
21:40, 01 Мая 2021
фото: Mariusz Przygoda/Silesian Bridge Foundation, коллаж
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Охотники за сокровищами отправятся на раскопки в особняк XVIII века в Польшу, где, по их сведениям, нацисты спрятали золото.

Кладоискатели из польско-немецкого фонда «Силезский мост» готовятся к раскопкам на месте, где, по их сведениям, спрятаны 10 тонн нацистского золота. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на издания Daily Mail и The First News.

В «Силезском мосте» утверждают, что сведения о тайнике почерпнуты из документов, которые хранились у потомков офицеров войск СС. Среди прочего, в руки кладоискателей попал дневник высокопоставленного офицера СС, пользовавшегося псевдонимом Михаэлис (Michaelis). Он перечисляет 11 мест в Нижней Силезии и в районе польского города Ополе, где перед наступлением советских войск прятали золото, краденые произведения искусства и другие ценности.

Один из тайников, упомянутых в дневнике Михаэлиса, оказался в бывшем дворце барона Фридриха Вильгельма фон Зейдлица-Курцбаха, который командовал кавалерией прусского короля Фридриха Великого. Он располагается примерно в 50 километрах от польского города Вроцлав и во время Второй мировой войны использовался немецкими войсками. 12 марта 1945 года Михаэлис написал в своем дневнике, что часть сокровищ закопали в дворцовой оранжерее.

Одним из участников операции Михаэлиса был офицер войск СС по фамилии фон Штайн. Он попросил присматривать за тайником свою любовницу Ингу, которая работала в бывшем дворце фон Зейдлица-Курцбаха.

«Сим я доверяю тебе 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки. Только ты знаешь, где их искать. Да поможет Бог тебе и мне исполнить наше задание», — говорится в его письме, которое также оказалось в распоряжении кладоискателей.

Через несколько месяцев война закончилась поражением Германии. Инга умерла через 60 лет и всю жизнь продолжала следить за тайником. За это время бывший дворец фон Зейдлица-Курцбаха несколько раз переходил из рук в руки. Его занимала сначала советская, а затем польская армия, потом здание передали местному совету. Позднее его использовали в качестве детского сада и кинотеатра.

Сейчас бывший дворец арендует фонд «Силезский мост». Кладоискатели планируют начать раскопки в начале мая. Они оценивают стоимость спрятанных сокровищ примерно в 0,5 миллиарда фунтов стерлингов (52 миллиарда рублей).

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