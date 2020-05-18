Клещи из Карелии покусали мурманчан

Северянам была оказана медицинская помощь.

За истекший период сезона активности клещей в медицинские организации Мурманской области по поводу присасывания клещей обратились три человека, сообщается в газете "Вечерний Мурманск".

Все они выезжали за пределы региона – в Карелию, Вологодскую и Тульскую области. Северянам была оказана медицинская помощь.

В лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области" исследовали двух клещей, снятых с обратившихся лиц. Исследования подтвердили безопасность паразитов.