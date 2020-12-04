Клиентский центр филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" прекратил личный прием граждан из-за коронавируса

В целях профилактики распространения вирусных инфекций с 26 ноября 2020 года Клиентский центр управления по сбыту тепловой энергии перешел на дистанционное обслуживание физических и юридических лиц.

Интересующую информацию можно получить по многоканальным телефонам колл-центра с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Телефоны для физических лиц: 71-39-33; 71-39-56; 8-958-450-10-16; 8-921-454-33-59.

Кроме того, можно воспользоваться электронной почтой: kvit@tgc1.ru

Также в ПАО "ТГК-1" разработан личный кабинет для физических лиц (lk.tgc1.ru), в котором после простой регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату.

Передать показания индивидуальных приборов учета через личный кабинет можно также без регистрации. Необходимо зайти по адресу http://lk.tgc1.ru и нажать на кнопку "Передать показания ИПУ без регистрации в личном кабинете". Далее требуется ввести номер лицевого счета, после чего будет доступна форма ввода показаний прибора учета. Показания принимаются до 25-го числа текущего месяца.

Также в личном кабинете публикуются новости, и создана возможность отправить обращение в Управление по сбыту тепловой энергии филиала «Карельский» ПАО "ТГК-1".