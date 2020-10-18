Клиентский центр ПАО "ТГК-1" в Петрозаводске перешел на режим работы по предварительной записи

Клиентский центр управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" с 20 октября осуществляет очный прием физических и юридических лиц только по предварительной записи.
Запись для физических лиц производится по следующим телефонам:
71-39-33
71-39-56
8-958-450-10-16
8-921-454-33-59.
Также записаться на прием можно по электронной почте: kvit@tgc1.ru
Напоминаем, что в ПАО "ТГК-1" разработан личный кабинет для физических лиц (lk.tgc1.ru), в котором после простой регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату. Также в личном кабинете публикуются новости, и создана возможность отправить обращение в Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1".
Запись для юридических лиц осуществляется по следующим телефонам:
71-39-39
71-39-69
71-39-64.
Также записаться можно по электронной почте: sbit@tgc1.ru
Заявки на заключение договора о подключении к системе теплоснабжение можно передать через личный кабинет https://lk.tgc1.ru
Корреспонденцию в управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" можно направлять на электронные адреса kvit@tgc1.ru (для физических лиц) и sbit@tgc1.ru (для юридических лиц) или оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 5 этаж.
Смена режима работы с потребителями связана с изменениями, внесенными 16.10.2020 в распоряжение Главы РК № 127 от 12.03.2020.
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