Клиентский центр ПАО "ТГК-1" в Петрозаводске перешел на режим работы по предварительной записи

Клиентский центр управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" с 20 октября осуществляет очный прием физических и юридических лиц только по предварительной записи.

Запись для физических лиц производится по следующим телефонам:

71-39-33

71-39-56

8-958-450-10-16

8-921-454-33-59.

Также записаться на прием можно по электронной почте: kvit@tgc1.ru

Напоминаем, что в ПАО "ТГК-1" разработан личный кабинет для физических лиц (lk.tgc1.ru), в котором после простой регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату. Также в личном кабинете публикуются новости, и создана возможность отправить обращение в Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1".

Запись для юридических лиц осуществляется по следующим телефонам:

71-39-39

71-39-69

71-39-64.

Также записаться можно по электронной почте: sbit@tgc1.ru

Заявки на заключение договора о подключении к системе теплоснабжение можно передать через личный кабинет https://lk.tgc1.ru

Корреспонденцию в управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" можно направлять на электронные адреса kvit@tgc1.ru (для физических лиц) и sbit@tgc1.ru (для юридических лиц) или оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 5 этаж.

Смена режима работы с потребителями связана с изменениями, внесенными 16.10.2020 в распоряжение Главы РК № 127 от 12.03.2020.