Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
Сегодня 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

Новости. Общество
14:15, 23 Августа 2021
фото: © Теле2

Новости партнеров

Tele2 предлагает бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн» в течение полугода при покупке смартфона Xiaomi Redmi 9T; предложение действует в розничной сети Tele2 и на сайте оператора.

С 20 августа по 30 сентября 2021 года покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн». Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета в салонах связи Tele2 или на сайте tele2.ru.

Кинотариф «Везде онлайн» — это уникальный для телеком-рынка продукт. Он включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+). Клиенты оператора в Москве ежемесячно получат 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам». Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Московском регионе составляет 500 рублей в месяц, за полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink (18+) с номером Tele2.

Смартфон Xiaomi Redmi 9T — функциональный гаджет на базе операционной системы Android™ 10.0 — идеально подходит для клиентов кинотарифа. Тонкие рамки корпуса обеспечат комфортное использование в различных сценариях, что особенно удобно при просмотре фильмов на устройстве. 6,53-дюймовый дисплей DotDrop с разрешением FHD+ выполнен по технологии IPS. Высокое разрешение 2340×1080 пикселей обеспечит четкость изображения и комфортный просмотр с минимальной нагрузкой на глаза. Чтобы зритель смог почувствовать звуковые спецэффекты фильма, смартфон оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии Hi-Res Audio™.

Любители смотреть кино на смартфоне нередко сталкиваются с такой особенностью, как перегрев корпуса. Основой Redmi 9T является 8-ядерный процессор Snapdragon™ 662, он дает высокую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева. Благодаря аккумулятору с емкостью 6000 мА/ч зритель может не волноваться об уровне заряда батареи даже при просмотре сериалов. Redmi 9T может работать без подзарядки в течение долгого времени: в режиме воспроизведения видео — 17 часов, музыки — 195 часов, разговора — 56 часов. Несмотря на аккумулятор большой емкости, смартфон весит менее 200 граммов.

Новая акция — это результат успешного партнерства Tele2 с вендором, аудитория которого стремительно растет. Компания Xiaomi занимает ведущие позиции по продажам устройств в рознице Tele2: по итогам июля 2021 года вендор снова занял первое место с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 п. п. По данным исследования IDC, во втором квартале 2021 года бренд Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%, переместив Apple на третье место. Подробнее о правилах и условиях предоставления скидки, а также моделях смартфонов, доступных по акции, можно узнать на сайте tele2.ru.

«Мы поддерживаем запросы наших клиентов и предоставляем уникальные предложения. Tele2 продолжает развивать сотрудничество с Xiaomi, спрос на устройства этого бренда неизменно растет, что подтверждает динамика их продаж в нашей рознице, а также на мировом и российском рынке. По доступной цене клиенты получают качественный и функциональный гаджет, который открывает им все преимущества цифровых сервисов. Смартфон Redmi 9T идеально подходит к нашему кинотарифу с доступом к Wink, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс. Важно отметить, что качество сети Теle2 и тесная техническая работа с вендором позволят нашим абонентам в полной мере ощутить высокие скорости передачи данных на устройстве», заверил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

Дополнительная информация: Android является товарным знаком компании Google Inc., Snapdragon — товарным знаком компании Qualcomm Inc., Hi-Res Audio — товарным знаком компании Japan Audio Society.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 9
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
Сегодня 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»