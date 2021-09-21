Клиника из Карелии заняла 7 место в рейтинге российских здравниц

Клиника «Кивач» и санаторий «Марциальные воды» вошли в «ТОП-100 российских здравниц», сообщили в Управлении по туризму Республики Карелия.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» проводится Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Ростуризма.

Несмотря на испытания 2020 года, связанные с пандемией, участники рейтинга выстояли и продолжили оказывать санаторно-курортные услуги, сохранили медицинскую базу и персонал, незначительно сократили численность работающих, продолжили конкуренцию за рыночного и корпоративного потребителя.

По результатам рейтинга клиника «Кивач» заняла 7 место, санаторий «Марциальные воды» — 90. Подсчет рейтинга основывался на трех основных показателях: масштаб бизнеса, его эффективность и инвестиционный потенциал.

С полной версией аналитики к рейтингу можно ознакомиться на сайте Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья: https://aotrf.ru/projects/rating-2021/.