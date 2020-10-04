"Клиники на Чайкиной": делают тест на COVID-19 за 30 минут

"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Экспресс-анализ на антигены SD BIOSENSOR, одобренный к применению Всемирной Организацией Здравоохранения, теперь можно пройти в Петрозаводске, только в Клинике на Чайкиной!

Экспресс-анализ на антитегены является аналогом ПЦР-теста (мазок из рото- и носоглотки) и позволяет в режиме реального времени уже с первого дня появления симптомов подтвердить наличие возбудителя коронавируса COVID-19 в организме.

Для проведения анализа "Клиники на Чайкиной" используют высокочувствительные тест-системы.

Стоимость экспресс-теста можно узнать здесь.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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