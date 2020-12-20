"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!

Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.

В Петрозаводске есть группа клиник "Клиники на Чайкиной", в которую входят: "Костная клиника", "Фрау клиник", "Здравляндия", "Поликлиник", где каждый желающий может получить качественное и доступное санаторное лечение, не выезжая за пределы города!

Специалистами "Костной клиники" разработаны десятки программ лечения множества заболеваний – от остеохондроза и артроза до гипертонии и псориаза!

Подробнее о программах лечения читайте здесь.

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