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"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут

Новости. Экономика
09:40, 22 Января 2021
фото: © rawpixel.com
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С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.

Что такое антиген?

Под термином "антиген" подразумевается любое вещество, которое организм воспринимает как чужеродное и формирует на него иммунный ответ, вырабатывая антитела. В случае с новой коронавирусной инфекцией антигеном выступают белки, входящие в состав коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Экспресс-анализ на антиген является аналогом ПЦР-теста (мазок из рото- и носоглостки) и позволяет в режиме реального времени уже с первого дня появления симптомов подтвердить наличие возбудителя коронавируса COVID-19 в организме. 

Для проведения анализа "Клиники на Чайкиной" используют высокочувствительные тест-системы для определения антигена SD BIOSENSOR, производства Южной Кореи.

Подробнее о видах тестирования на наличие в организме новой коронавирусной инфекции в "Клиники на Чайкиной" читайте здесь.

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"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
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