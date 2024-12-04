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Ключевая ставка в 2025 году снизится: такой прогноз сделал глава ВТБ Костин

Новости. Общество
18:06, 07 Декабря 2024
фото: © Looker Studio / Adobe Stock

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Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года, либо в начале 2026 года, заявил Костин.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года, либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1", сообщило агентство ТАСС.

"В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года, либо даже в начале 2026 года", - сказал он.

Ранее глава ВТБ говорил, что шанс сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 21% все еще есть.

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