«Клубничное» суперлуние случилось над Петрозаводском

Фотограф Петрозаводска Арина Степенная поймала в объектив огромный шар луны необычного цвета.

На своей странице в соцсети Арина Степенная опубликовала фото необычно большой луны, которая зависла над Петрозаводском в ночь на 14 июня.

Как написала Арина, 13 июня в 23.30 над Петрозаводском повис огромный шар луны - он неспешно выплыл с южной стороны над городским ландшафтом.

"За счет «лунной иллюзии» у горизонта она казалась особенно впечатляюще-большой. К тому же, в период суперлуния Луна приближается к нашей планете на расстояние менее 362 тыс. км, поэтому она кажется необычно бОльших размеров. С 01.00 ночи она укрылась в розоватую дымку и стала «клубничной» с красновато-розовым оттенком", - написала автор фото.

Также Арина отметила, что столь необычное название суперлуние получило не только из-за цвета, но и из-за времени начала сбора урожая клубники.

В 01.30, по словам фотографа, луна полностью растаяла в небе.