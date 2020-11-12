Когда лениться не грех

Если вам нужно провести коммунальные платежи, для этого совсем необязательно выходить из дома. Современные технологии сделают все за вас.

Вы помните времена, когда приходилось стоять в очереди, чтобы получить финансовую услугу? Заплатить за квартиру, пополнить вклад, перевести деньги ребенку в другой город? Так было, а потом вдруг все изменилось. Нам больше не приходится томиться в ожидании обслуживания, а чтобы сходить в банк, из дома не нужно выходить вовсе. Наступила эпоха дистанционных услуг и сервисов, и теперь целый офис кредитной организации заменяет один маленький личный онлайн-кабинет.

Что такое интернет-банкинг, теперь знают даже далекие от информационных технологий люди. Пенсионеры (или, как сейчас их принято называть, люди активного возраста) сегодня прекрасно разбираются в дистанционных услугах и уже сами могут научить любого оплачивать счета за коммуналку через интернет. Сейчас это сделать проще простого: в личном кабинете банка любой платеж можно совершить буквально в пять действий благодаря QR-кодам, которые есть на квитанциях за коммунальные услуги. Для этого нужен лишь смартфон, мобильное приложение банка и интернет. Заходим в личный кабинет – раз, выбираем опцию "оплата по QR-коду" - два, наводим камеру на код – три, проверяем реквизиты – четыре, подтверждаем операцию – пять. Счет оплачен.

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