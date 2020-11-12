890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки в Карелии 53 ребенка заболели коронавирусом 1
Сегодня 10:24
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19 1
12.11.2020 22:00
Ученые рассказали о способе быстро очистить кровь от алкоголя 6
12.11.2020 18:40
Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек 3
Сегодня 09:15
Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам 4
Сегодня 08:55
Названы различия в симптомах гриппа и коронавируса
12.11.2020 20:40

Когда лениться не грех

Новости. Общество
12:45, 13 Ноября 2020
фото: © Pixabay/Kirill Averianov
Загрузка...

Если вам нужно провести коммунальные платежи, для этого совсем необязательно выходить из дома. Современные технологии сделают все за вас.

Вы помните времена, когда приходилось стоять в очереди, чтобы получить финансовую услугу? Заплатить за квартиру, пополнить вклад, перевести деньги ребенку в другой город? Так было, а потом вдруг все изменилось. Нам больше не приходится томиться в ожидании обслуживания, а чтобы сходить в банк, из дома не нужно выходить вовсе. Наступила эпоха дистанционных услуг и сервисов, и теперь целый офис кредитной организации заменяет один маленький личный онлайн-кабинет.

Что такое интернет-банкинг, теперь знают даже далекие от информационных технологий люди. Пенсионеры (или, как сейчас их принято называть, люди активного возраста) сегодня прекрасно разбираются в дистанционных услугах и уже сами могут научить любого оплачивать счета за коммуналку через интернет. Сейчас это сделать проще простого: в личном кабинете банка любой платеж можно совершить буквально в пять действий благодаря QR-кодам, которые есть на квитанциях за коммунальные услуги. Для этого нужен лишь смартфон, мобильное приложение банка и интернет. Заходим в личный кабинет – раз, выбираем опцию "оплата по QR-коду" - два, наводим камеру на код – три, проверяем реквизиты – четыре, подтверждаем операцию – пять. Счет оплачен.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2020-11-13 13:18:34
А банк снимает комиссию. Хотя вроде был проект за коммуналку не снимать?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 12:35
Когда лениться не грех
Сегодня 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 4
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»