Когда и где в Петрозаводске появится стела воинской славы?

Глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к дискуссии о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" и предложил оригинальный вариант.

По мнению Артура Парфенчикова, "необходимо найти такое место для стелы "Город воинской славы", которое будет соответствовать её статусу и архитектурному облику города, пожеланиям горожан, в первую очередь, – ветеранов".

Чуть позже глава Карелии представил необычный проект: "Такое есть предложение. Вынести в озеро вниз по проспекту Ленина. Но это дорогой проект".

Подробности и фото- в материале интернет-издания «Столица на Онего».