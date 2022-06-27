Кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?

Интрига кампании по выборам главы Карелии связана с «муниципальным фильтром», от которого зависит, кому из кандидатов будет дозволено ее продолжить.

По закону кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр и заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований. Каждому их них надо заполучить 84 подписи не менее чем в четырнадцати районах и городских округах.

По мнению политологов, многие с этой задачей не справятся, но известные парламентские партии должны присутствовать в бюллетене для голосования. Кроме того, могут появиться и другие кандидаты.

У кого из них больше всех шансов пройти фильтр, читайте здесь.