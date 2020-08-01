890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Центр культуры и досуга в Карелии оштрафовали 1
Сегодня 10:12
Транспортная прокуратура Карелии выявила нарушения в деятельности Госинспекции труда 1
Сегодня 12:10
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
Сегодня 16:09
Годовалого ребенка из Карелии передали в приемную семью без документов на отказ 2
Сегодня 14:20
Умерла самая тяжелая жительница России
01.08.2020 21:40
В центре Петрозаводска на несколько часов перекрыто движение 3
Сегодня 09:31

Кокорин теперь будет играть за "Спартак"

Новости. Спорт
19:40, 02 Августа 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
Загрузка...

Футболист Александр Кокорин официально стал игроком московского клуба "Спартак".

ФК "Спартак-Москва" подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме "3 + 1". 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента, пишут "Известия".

Ранее также сообщалось, что претендентами на получение игрока являются футбольные клубы "Локомотив", "Сочи", "Рубин" и "Зенит". Московский "Локомотив" предложил Кокорину подписной бонус (подъемные) €4 млн. "Зенит" был готов предложить €2 млн.

В июле стало известно, что Кокорин планирует при переходе в новый клуб заработать €10 млн за три сезона. Решение о выборе команды он планировал принимать в конце июля, после истечения обязательств перед "Зенитом" и "Сочи".

Зимой 2019 года Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Контракт 29-летнего Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга истекает после завершения сезона-2019/20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-02 19:43:46
Да хоть во дворе. Нас рать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
27.07.2020, 11:44
Учитель из Петрозаводска: "Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020, 17:09
Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где автомобиль сбил трехлетнего ребенка (ВИДЕО)
27.07.2020, 13:05
Полиция возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП в Петрозаводске

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 7
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2020 21:46
Частная жизнь
Кому нужен Богдан 1
Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 11:50
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»