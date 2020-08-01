Кокорин теперь будет играть за "Спартак"

Футболист Александр Кокорин официально стал игроком московского клуба "Спартак".

ФК "Спартак-Москва" подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме "3 + 1". 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента, пишут "Известия".

Ранее также сообщалось, что претендентами на получение игрока являются футбольные клубы "Локомотив", "Сочи", "Рубин" и "Зенит". Московский "Локомотив" предложил Кокорину подписной бонус (подъемные) €4 млн. "Зенит" был готов предложить €2 млн.

В июле стало известно, что Кокорин планирует при переходе в новый клуб заработать €10 млн за три сезона. Решение о выборе команды он планировал принимать в конце июля, после истечения обязательств перед "Зенитом" и "Сочи".

Зимой 2019 года Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Контракт 29-летнего Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга истекает после завершения сезона-2019/20.