Колесов похвалил Минфин Карелии за работу с федеральным центром

Заведующий лабораторией теоретической и прикладной экономики ПетрГУ Александр Колесов похвалил Минфин Карелии за продуктивную работу с федеральным центром.

"Мне очень импонирует, что за последние год-два благодаря и предшествующему и нынешнему министрам финансов Карелии улучшилась работа с министерством финансов России. Этот участок был запущен долгие годы, и это отрицательно сказывалось на всех финансовых показателях республики", - сказал Александр Колесов.

"Сегодня мы видим, что только в 2017 году дотации Карелии увеличились в 1,5 раза. Чтобы получить такие деньги в доходную часть бюджета за счет развития экономики республики, потребовалось лет пять или даже больше. А здесь за один год такой большой вклад в копилку нашей республики", - сказал Колесов.

Он сказал, что это очень сложная кропотливая работа, которая требует завоевания авторитета среди работников федерального Минфина.

Добавим, что ранее Александр Колесов являлся заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия.