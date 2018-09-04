Количество пострадавших от клещей в Карелии приблизилось к 3 тысячам

В этом году к карельским медикам с жалобами на укус клеща обратились 2970 человек, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

"С начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось – 2970 человек, в т.ч. детей – 612 чел., в г. Петрозаводске зарегистрировано 1280 обращений, в т.ч. 215 – дети, что не превышает среднемноголетние значения", - сказано в сообщении ведомства.

После укуса клеща 24 человека заболели энцефалитом, а 28 – бореллиозом.

"В случае присасывания клеща к взрослому человеку Вы можете обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" г. Петрозаводска. В случае присасывания клеща к ребенку – в травматологический пункт ГБУЗ "Детская республиканская больница" г. Петрозаводска", - напоминают эпидемиологи.

В районах помощь при укусе клеща оказывается в ЦРБ.