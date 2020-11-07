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Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом выросло в Карелии

Новости. Общество
09:20, 08 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил о количестве свободных мест в клиниках для пациентов, у которых обнаружен COVID-19.

Доля свободных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом в Карелии, составляет 34,2% по данным на восьмое ноября. Сутки назад свободными были 30,4% коек для больных COVID-19.

Такую статистику приводит Михаил Охлопков у себя на странице в соцсети.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

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