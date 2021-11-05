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Количество умерших от коронавируса в Карелии перевалило за 1 тыс. человек

Новости. Общество
09:29, 05 Ноября 2021
фото: © AP Photo / Ivan Valencia

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С начала пандемии COVID-19 в Карелии инфекция унесла жизни 1004 человек.

Это следует из оперативных данных о заболеваемости, опубликованных главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым.

За сутки зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных исходов в Карелии достигло 1004.

Тем не менее, уровень летальности, рассчитанный как соотношение числа заболевших и умерших в Карелии не меняется с начала пандемии и составляет 1,32. Это ниже  среднероссийского показателя - 2,8.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-05 10:40:24
Как же здорово манипулируют настроением толпы!!!
06.02.20 хоронил родственницу. Свидетельство о смерти (Петрозаводск) уже имело номер 500+. Т.е. только в Петрозаводске и Прионежье, за месяц умирает около 500 человек!!! Но каждый день нам вколачивают "ужасную" статистику. Причем пора уже возбуждать дела по недостоверным данным о ковид, причем против "официалов"! "1000 с начала пандемии" - это пара человек в день. Но каждый день нам писали о 2-5 умерших. А губернатор сказал, что 300+ умерли только за полтора месяца осени!
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