Количество умерших от коронавируса в Карелии перевалило за 1 тыс. человек

С начала пандемии COVID-19 в Карелии инфекция унесла жизни 1004 человек.

Это следует из оперативных данных о заболеваемости, опубликованных главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым.

За сутки зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных исходов в Карелии достигло 1004.

Тем не менее, уровень летальности, рассчитанный как соотношение числа заболевших и умерших в Карелии не меняется с начала пандемии и составляет 1,32. Это ниже среднероссийского показателя - 2,8.