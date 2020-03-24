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Количество жителей Карелии, госпитализированных с подозрением на короновирус, растет

Новости. Общество
10:23, 25 Марта 2020
фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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За минувшие сутки в больницы с подозрением коронавирусную инфекцию попали еще три человека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился оперативной информацией по коронавирусу в регионе. На 25 марта в учреждения здравоохранения госпитализированы 34 человека. За минувшие сутки число таких пациентов увеличилось на три. 13 человек были выписаны из больниц.

Еще на 47 человек выросло число жителей Карелии, находящимхся на самокарантине. Сегодня уже 654 человека переведены на режим самоизоляции. 6 находятся в местах обсервации.

В республике проведено 483 исследования, 1 результат – условно положительный.

Напомним, 24 марта стали известны результаты повторного исследования вернувшейся из-за границы жительницы Карелии, первая проба на коронавирусную инфекцию у которой оказалась положительной.

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