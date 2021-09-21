Коляска с ребенком перевернулась на дороге в Петрозаводске

На Лососинском шоссе, в районе автозаправки у ЦСК, на пешеходной дорожке женщина с коляской не смогла преодолеть высокий поребрик и чуть не травмировала ребенка.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» петрозаводчанка пожаловалась на то, что в городе на многих тротуарах отсутствуют пандусы, позволяющие беспрепятственно съезжать коляске на дорогу.

«27 сентября со мной и моим ребёнком произошла нехорошая ситуация. Я шла с коляской у заправки рядом с ЦСК вдоль Лососинского шоссе. Стала переходить дорогу, чтобы заехать на тротуар, а спуска там нет, зато есть очень высокий поребрик. В результате колесо коляски застряло — и она перевернулась вместе с ребёнком. Чудом ребёнок не пострадал. Я с трудом перевернула её обратно», — написала горожанка.

По словам петрозаводчанки, тротуар на Лососинском шоссе – это не единственное место, где отсутствуют съезды.

«Съездов или нет вообще, или они плохие, и колеса встревают. Вот такая вот комфортная городская среда», — в сердцах пожаловалась женщина.