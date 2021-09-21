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Коляска с ребенком перевернулась на дороге в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:55, 27 Сентября 2021
фото: © novgorod.me

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На Лососинском шоссе, в районе автозаправки у ЦСК, на пешеходной дорожке женщина с коляской не смогла преодолеть высокий поребрик и чуть не травмировала ребенка.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» петрозаводчанка пожаловалась на то, что в городе на многих тротуарах отсутствуют пандусы, позволяющие беспрепятственно съезжать коляске на дорогу.

«27 сентября со мной и моим ребёнком произошла нехорошая ситуация. Я шла с коляской у заправки рядом с ЦСК вдоль Лососинского шоссе. Стала переходить дорогу, чтобы заехать на тротуар, а спуска там нет, зато есть очень высокий поребрик. В результате колесо коляски застряло — и она перевернулась вместе с ребёнком. Чудом ребёнок не пострадал. Я с трудом перевернула её обратно», — написала горожанка.

По словам петрозаводчанки, тротуар на Лососинском шоссе – это не единственное место, где отсутствуют съезды.

«Съездов или нет вообще, или они плохие, и колеса встревают. Вот такая вот комфортная городская среда», — в сердцах пожаловалась женщина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-09-27 12:54:48
Если кто-то говорит об интересах семьи, в комментах обязательно хоть одно, да сделает камингаут: "я не баба, не мужик".
У ЦСК не коляски катить, а альпинистам тренироваться.
Гриша
2021-09-27 12:22:49
Какие нынче мамочки изнеженные.
Гость
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