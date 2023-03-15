Коллектив из Петрозаводска стал финалистом Чемпионата России по вокалу

Ансамбль «Jam» Вокального объединения «Новые имена» и солистка Ксения Лягина вошли в число финалистов V Чемпионата России по вокалу.

Всего на участие в Чемпионате России по вокалу было подано 2000 заявок со всей страны. За выход в финал в возрастной категории 13-16 лет в остром соперничестве соревновались 10 ансамблей и 63 солиста. В финал вышли 5 коллективов и 20 солистов. Коллектив и солисты из Карелии впервые принимали участие в этом федеральном конкурсе и сразу же получили высокую оценку судей за мастерство исполнения сложных эстрадных композиций. Ансамбль «Jam» занял 4 место, а исполнительница Ксения Лягина — 5-е.

Петрозаводский коллектив выступил на Чемпионате с композициями «Ворона» Максима Фадеева и «Hallelujah» Леонарда Коэна. Последняя исполнялась, а капелла. Жюри отметило нетривиальный подход руководителя коллектива к выбору песен, качественную постановку номеров, интересные аранжировки, хороший баланс голосов, «спетость» ансамбля и его харизму.

У Ксении Лягиной жюри, в состав которого входили Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор проектов Первого канала, Саша Колчак, наставник участников и победителей телепроектов и конкурсов «Голос. Дети», «Новая волна», «Славянский базар», педагоги Эстрадно-джазового училища им. Гнесиных и др., отметили мощный голос, прекрасную исполнительскую технику и умение держаться на сцене.