Коллекторы заметили резкое сокращение долгов по ипотеке в Карелии

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам населения Карелии за полгода сократилась на 6,5% - это один из самых лучших показателей в России.

Такой вывод следует из материалов исследования коллекторского агентства "Долговой Консультант".

В конце 2018 – начале 2019 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Карелии выросла на 5% и по состоянию на 1 марта составляла 188 млн рублей. После этого началось снижение, и к 1 сентября она уменьшилась до 158 млн рублей. Какое место заняла республика в рейтинге российских регионов, читайте в интрнет-газете "Вести Карелии".