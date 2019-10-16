Коллекторы заметили резкое сокращение долгов по ипотеке в Карелии

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Просроченная задолженность по ипотечным кредитам населения Карелии за полгода сократилась на 6,5% - это один из самых лучших показателей в России.
Такой вывод следует из материалов исследования коллекторского агентства "Долговой Консультант".
В конце 2018 – начале 2019 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Карелии выросла на 5% и по состоянию на 1 марта составляла 188 млн рублей. После этого началось снижение, и к 1 сентября она уменьшилась до 158 млн рублей.
Какое место заняла республика в рейтинге российских регионов, читайте в интрнет-газете "Вести Карелии".
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