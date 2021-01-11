Колонии Карелии произвели 37 тонн мяса и 280 тысяч куриных яиц

УФСИН по республике сообщило, как карельские колонии обеспечивали себя продуктами питания собственного производства в 2020 году.

За 2020 год учреждения уголовно-исполнительной системы Карелии произвели 37,7 тонн мяса, 7,5 тонн мясных субпродуктов, около 280 тысяч штук куриных яиц. Об этом сообщает УФСИН по Карелии.

Также в прошломгоду произведено 5,7 тонн мяса кролика. Его реализация производилась населению и осужденным в виде дополнительного питания через магазины ФГУП "Архангельское", а также по муниципальным контрактам.

В УФСИН заявляют, что собственные пекарни полностью обеспечивают потребность учреждений в хлебопекарной продукции и макаронных изделиях.

Для питания осужденных республики выращено 19,5 тонн картофеля, 14,2 тонн огурцов, 7,3 тонн свеклы и 3,4 тонн моркови.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз принес подарки подросткам в СИЗО Карелии.