Дед Мороз принес подарки подросткам в СИЗО Карелии

Подросткам, содержащимся в следственных изоляторах республики, сотрудники учреждений вручили новогодние подарки, сообщили в УФСИН Карелии.

Семерым несовершеннолетним были подарены сладости и интеллектуальные игры. Вручая подарки, сотрудники СИЗО пожелали подросткам здоровья, а также пересмотреть свое отношение к жизни и изменить свое поведение.

Несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО-2, очень удивило появление Деда Мороза. Они с удовольствием пообщались со сказочным героем. Некоторые признались, что домой к ним Дед Мороз не приходил, да и подарки были редкостью.

Новогодние подарки для трудных подростков подготовили сотрудники УФСИН совместно с администрацией Петрозаводска.

Ранее заключенные в Карелии состязались в знаниях новогодних традиций.