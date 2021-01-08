Заключенные в Карелии состязались в знаниях новогодних традиций

В РБ-2 прошла викторина для осужденных, посвященная новогодним традициям, сообщили в УФСИН Карелии.

Организовали и провели мероприятие сотрудники отдела воспитательной и социальной работы "больнички" в Медвежьегорске.

Осужденные отвечали на вопросы об истории праздника, о традициях и обычаях его празднования в разных странах, о символе наступающего 2021 года и о всеми любимых отечественных новогодних фильмах.

Подобные мероприятия являются частью воспитательной работы, проводимой в исправительных учреждениях региона, и приобщают отбывающих наказание к культуре, считают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заключенные исповедались и причастились в колонии Карелии.