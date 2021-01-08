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Заключенные в Карелии состязались в знаниях новогодних традиций

Новости. Общество
13:37, 09 Января 2021
фото: © УФСИН России по Карелии
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В РБ-2 прошла викторина для осужденных, посвященная новогодним традициям, сообщили в УФСИН Карелии.

Организовали и провели мероприятие сотрудники отдела воспитательной и социальной работы "больнички" в Медвежьегорске.

Осужденные отвечали на вопросы об истории праздника, о традициях и обычаях его празднования в разных странах, о символе наступающего 2021 года и о всеми любимых отечественных новогодних фильмах.

Подобные мероприятия являются частью воспитательной работы, проводимой в исправительных учреждениях региона, и приобщают отбывающих наказание к культуре, считают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заключенные исповедались и причастились в колонии Карелии.

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Комментарии

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Врунов
2021-01-09 14:38:40
Сегодня хоть модер нормальный. Вчера был ленивый и агрекалчнутый на всю голову. Кстати, а почему у зэков физиономии затонированы, а у начальника нет ?
кир
2021-01-09 14:13:55
Кто так настойчиво продвигает тему заключенных? Надоело.
однозначно
2021-01-09 14:08:04
У оффа была традиция по субботам плакатиком у Молекулы трясти и требовать свободу педофилу. Сегодня нет. Аттракцион закрылся, клоуны разбежались :)
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