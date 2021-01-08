Заключенные исповедались и причастились в колонии Карелии

В новогодние праздники лечебное исправительное учреждение в Сегежском районе посетил представитель русской православной церкви, сообщили в УФСИН Карелии.

В храме Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенном на режимной территории ЛИУ-4 в поселке Верхний, для всех желающих прошло богослужение. Литургию провел настоятель Входоиерусалимского Храма - иерей Игорь Егоров. Священнослужитель совершил таинства исповеди и причастия.

После завершения традиционных ритуалов батюшка уделил время беседе с каждым кто, пришел в храм в этот день. Отец Игорь рассказал об истоках православия, истории праздника Рождества Христова, ответил на вопросы присутствующих.

Ранее больные заключенные в Карелии слепили снежную ель.