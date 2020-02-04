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Колонии Карелии покинули по УДО более 500 осужденных

Новости. Общество
12:14, 05 Февраля 2020
фото: УФСИН России по РК/vk.com/public149015509
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Условно-досрочно из исправительных учреждений в 2019 году освобождено 546 осужденных, сообщили в УФСИН Карелии.

В УФСИН России по Республике Карелия подвели итоги воспитательной работы с отбывающими наказание. В прошлом году 546 осужденных воспользовались своим правом спустя определенное время освободиться условно-досрочно. 220 человек такой шанс в 2019 году упустили - суд им отказал в удовлетворении ходатайства.

Также, по концу срока отбывания наказания из исправительных учреждений Карелии в 2019 году освободилось 751 человек, уточнили в ведомстве.

Большую роль в исправлении осужденных играют социальные работники и начальники отрядов, которые оказывают помощь в восстановлении необходимых документов, помогают в поддержании социально-полезных связей.

Кроме того, в 2019 году УФСИН России по Республике Карелия начало работу по предоставлению осужденным выездов за пределы исправительных учреждений, в порядке реализации статьи 97 УИК РФ. В прошлом году таких выездов было восемь.

Ранее стало известно, за какие преступление чаще всего попадают в колонии Карелии.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-05 12:48:26
Мать честная! Вот она - виртуальная реальность. Теперь мало не покажется. Как справедливо считают наши читатели, зеков бывших не бывает. :)
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