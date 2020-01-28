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Стало известно, за какие преступление чаще всего попадают в колонии Карелии

Новости. Общество
11:30, 29 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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В исправительных учреждениях Республики Карелия снизилась численность осужденных, сообщили в УФСИН Карелии.

По состоянию на 1 января 2020 года в исправительных колониях и следственных изоляторах Карелии содержалось 2856 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 350 человек меньше, чем 1 января 2019 года. Это еще раз подтверждает общероссийскую тенденцию последних лет, ставшую результатом последовательной гуманизации уголовного законодательства.

В исправительных учреждениях Республики Карелия большего всего содержатся осужденных по статье 228 Уголовного кодекса РФ – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", затем следуют осужденные по статьям 105 УК РФ – "Убийство" и 111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", замыкают рейтинг осужденные по статье 159 УК РФ – "Кража".

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