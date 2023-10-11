Колыхматова рассказала, как активисты ликвидировали опасный автобус в Петрозаводске

Институт общественных помощников мэра создали, чтобы объединить активных горожан для решения конкретных задач.

Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле 12 октября рассказала, как общественные активисты помогают городу.

«Институт общественных помощников мэра появился в Петрозаводске весной этого года. Его создали, чтобы объединить активных горожан для решения конкретных задач. Помогают им в этом кураторы районов — я и мои заместители», — написала градоначальница.



«Пока что механизм оттачивается, но позитивные примеры уже есть», — подчеркнула Колыхматова.

«У дома № 36 по Рабочей улице несколько лет стоял брошенный автобус — изрисованный, битый, с открытыми дверьми, одним словом — опасный. То дети в нем поиграют, то асоциальные граждане переночуют», — рассказала врио главы города.



По ее словам, вопрос решился с помощью общественного помощника от Соломенного Надежды Валдаевой.



«Надежда Владимировна живет в районе очень давно — всех знает. Она сама через многочисленных знакомых разыскала хозяина автобуса, специалисты мэрии с ним встретились, все разъяснили. Собственник выставил автобус на продажу — теперь брошенная техника не представляет никакой угрозы, место расчищено», — поделилась Инна Колыхматова.

В уборке городских территорий активно помогает еще один общественный помощник — Андрей Титов.

Как сообщила Инна Колыхматова, вместе со своей семьей он регулярно убирает спиленные аварийные деревья и поросль в парке Неглинский Берег. «Большое дело, большая помощь», — подчеркнула градоначальница.

«Самые неравнодушные, самые идейные люди живут, конечно, у нас в городе», — написала Инна Колыхматова.