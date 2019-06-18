Команда из Карелии завоевала медаль на соревнованиях по гребному спорту

С 15 по 16 июня в Липецке прошли Всероссийские соревнования по гребному спорту, сообщили в минспорта Карелии.

На всероссийских соревнованиях "Липецкая регата" по гребному спорту собрались юноши и девушки до 17 лет.

Команду Карелии представлял экипаж женской четверки с рулевым. Все спортсмены – воспитанники сортавальской спортивной школы: Анна Анисимова, Варвара Качинская, Элеонора Сологубова, Елена Лушина и рулевой Тимофей Аганин.



Карельские гребцы завоевали бронзовую медаль, уступив хозяевам соревнований и экипажу из Московской области.