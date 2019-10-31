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Новости. Общество
13:59, 31 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Георгий Копытин

Комиссии по делам несовершеннолетних хотят лишить карательных функций в Карелии

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Группа карельских специалистов занялась глобальным переформатированием работы Комиссий по делам несовершеннолетних.

Идея сменить курс работы Комиссий по делам несовершеннолетних вызрела в Карельском фонде развития образования, активно сотрудничающим с офисом Уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева.

Как пояснил "МК В Карелии" омбудсмен, толчком послужило активное обсуждение скорых изменений в законодательной базе – Семейном кодексе и подзаконных актах, регулирующих работу КДН. Анализируя работу этих органов в Карелии, специалисты обнаружили, что подход с советских времен так и не поменялся. Вызов на заседание комиссии по-прежнему означает в основном "проработку" и штраф. То есть ее функции остаются чисто карательными, а ведь полное название этого органа – Комиссия по делам несовершеннолетних и соблюдению их прав.

По мнению Геннадия Сараева, члены КДН должны заниматься не привлечением к ответственности – на это есть суд – а поиском выхода из сложившейся ситуации, причем через семью.

Подробнее о грядущих изменениях в подходах к работе Комиссий по делам несовершеннолетних в Карелии читайте в материале "МК в Карелии".

 

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Комментарии

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Саныч
2019-10-31 14:23:07
Разумный подход. Вон новому не помогли в свое время - и смотрите (читайте), что вышло.
Изя
2019-10-31 15:04:44
Саныч, :)
новый
2019-10-31 14:10:08
Дотолераститесь с сопляками, потом боком вам же и выйдет
Гость
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