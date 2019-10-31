Комиссии по делам несовершеннолетних хотят лишить карательных функций в Карелии

Группа карельских специалистов занялась глобальным переформатированием работы Комиссий по делам несовершеннолетних.

Идея сменить курс работы Комиссий по делам несовершеннолетних вызрела в Карельском фонде развития образования, активно сотрудничающим с офисом Уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева.

Как пояснил "МК В Карелии" омбудсмен, толчком послужило активное обсуждение скорых изменений в законодательной базе – Семейном кодексе и подзаконных актах, регулирующих работу КДН. Анализируя работу этих органов в Карелии, специалисты обнаружили, что подход с советских времен так и не поменялся. Вызов на заседание комиссии по-прежнему означает в основном "проработку" и штраф. То есть ее функции остаются чисто карательными, а ведь полное название этого органа – Комиссия по делам несовершеннолетних и соблюдению их прав.

По мнению Геннадия Сараева, члены КДН должны заниматься не привлечением к ответственности – на это есть суд – а поиском выхода из сложившейся ситуации, причем через семью.

Подробнее о грядущих изменениях в подходах к работе Комиссий по делам несовершеннолетних в Карелии читайте в материале "МК в Карелии".