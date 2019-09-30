Комиссии за переводы и за снятие наличных хотят отменить

Госдума приступила к работе над поправками в законе "О банках и банковской деятельности", согласно которым планируется запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах, а также за денежные переводы на карты другого банка.

Поправки коснутся только операций в рублях и только дебетовых карт.



"В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций», 73% из которых контролируются государством, банки «могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики", – объясняют авторы законопроекта необходимость новации.

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