Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в Интернете

Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в Интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой Россией" страниц.

Об этом заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

В четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия".

"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете", - цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.