Комитет парламента Карелии не поддержал инициативу Слабуновой по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания Карелии не стал поддерживать законодательную инициативу депутата парламента, лидера "Яблока" Эмилии Слабуновой по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов.

Как рассказала Эмилия Слабунова, за 6,5 лет, что действует муниципальный фильтр, он дискредитировал избирательный процесс и российскую избирательную систему. Муниципальный фильтр снижает конкурентность выборов, из-за этого доверие граждан к результатам выборов падает.

Депутата напомнила, что уже вносила в марте 2017 года на рассмотрение Заксобрания законопроект об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для кандидатов от партий, имеющих фракции в Госдуме или законодательном собрании региона, в котором пройдут выборы, но депутаты инициативу не поддержали.

Если бы карельские депутаты поддержали отмену муниципального фильтра, то они стали бы лидерами в назревших политических преобразованиях, считает Эмилия Слабунова.

По итогам голосования, законодательная инициатива не получила поддержку.