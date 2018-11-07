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Новости. Политика
10:51, 07 Ноября 2018
фото: Антон Денисов / РИА Новости

Комитет парламента Карелии не поддержал инициативу Слабуновой по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов

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Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания Карелии не стал поддерживать законодательную инициативу депутата парламента, лидера "Яблока" Эмилии Слабуновой по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов.

Как рассказала Эмилия Слабунова, за 6,5 лет, что действует муниципальный фильтр, он дискредитировал избирательный процесс и российскую избирательную систему. Муниципальный фильтр снижает конкурентность выборов, из-за этого доверие граждан к результатам выборов падает.

Депутата напомнила, что уже вносила в марте 2017 года на рассмотрение Заксобрания законопроект об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для кандидатов от партий, имеющих фракции в Госдуме или законодательном собрании региона, в котором пройдут выборы, но депутаты инициативу не поддержали.

Если бы карельские депутаты поддержали отмену муниципального фильтра, то они стали бы лидерами в назревших политических преобразованиях, считает Эмилия Слабунова.

По итогам голосования, законодательная инициатива не получила поддержку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2018-11-07 13:49:28
так каждую ересь либералов будешь поддерживать, так и работать некогда будет. А если что яблочники предлагают, так это всё во вред народу. Проверено временем и историей
Кирюха непутёвый
2018-11-07 12:05:53
Как сильно едросня вцепилась во власть и ведь не отцепятся ,пока всю страну не развалят до конца :)
Иванушка
2018-11-07 11:24:57
Какие выборы? О чём это она? Давно уже сверху назначают ,а народ "голосует", ногами в основном,придут 15-17% заинтересованных,и тех кто при корыте....остальные уже и не ходят,потому как никого не подпустят чужого к бюджетным деньгам...не будет "фильтра" придумают какую -нибудь гадость, извините,не хуже предыдущей....это в Европе и Америке на выборах борются за 2-4% разницей, здесь всегда будет 70....у одного....смешно даже поднимать такие вопросы госпожа Эмилия,....хотя многие понимают ,что она права...но.....
однозначно
2018-11-07 11:22:33
госдеповских грантоедов - в игнор.
Orava
2018-11-07 11:03:40
еще бы, как же тогда путирастам удержаться у бюджетного корыта
petronik
2018-11-07 17:17:00
Orava, правильно, грызи!! Что еще можно было от них ожидать.
кир
2018-11-07 11:41:44
Orava, что сыр финский уже кончился? Чего о корыте толкуешь? Своих самобытных протолкнуть во власть хотите, установив квоты.
Orava
2018-11-07 12:24:55
кир, опять с утра не осторожно опохмелился?
кир
2018-11-07 13:18:02
Orava, идиот, никогда не пил и не курил. Из Пряжинских болот всё по своим судишь?
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