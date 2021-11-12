Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах

Комитет Совета Федерации по образованию и науке одобрил правительственную концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.

По словам члена комитета Петра Тултаева, он «носит срочный характер». «Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан», — сказал парламентарий, предложив коллегам поддержать документ. Об этом информирует РИА Новости.

В свою очередь, председатель комитета Лилия Гумерова назвала тему очень сложной и чувствительной, однако ситуация с COVID-19 требует, по ее мнению, оперативных решений.

«Возможно, мы где-то даже запаздываем с законодательными инициативами», — предположила она, призвав тщательно разъяснять гражданам положения возможного нововведения.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Прежде чем начнется обсуждение в нижней палате, отзывы на законопроекты должны представить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению и начнется подготовка к первому чтению.