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Коммунальщики Петрозаводска круглосуточно прочищают ливневую канализацию

Новости. Общество
12:52, 01 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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На петрозаводских сетях ливневой канализации коммунальщики ведут круглосуточные работы, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Коммунальщики борятся с затоплением дорог и тротуаров талой водой, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы ведет МКУ "Служба заказчика". Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от снега и льда, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости. 

По информации мэрии, совместно с МЧС Карелии были устранены затопления на улицах Щербакова и Мончегорской. На местах разморозили трубы и откачали скопившуюся воду. Такие же мероприятия провели на Вольной улице – там продолжается расчистка трубы дренажной системы. Кроме того, "Служба заказчика" произвела необходимые работы на улицах Германа Титова, Чехова, Балтийской, Сегежской, а также на пересечении Ветеринарного переулка и Пограничной улицы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков распорядился оказать содействие городским дорожным и коммунальным службам в борьбе с лужами.

"По моему поручению спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов", - сообщал Артур Парфенчиков.

 

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Комментарии

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zanoza
2021-04-01 13:51:37
Сильно воняет троллями, однако.
театральный критик
2021-04-01 13:16:24
Это коллапс ! - визжала заноза и давидка
кир
2021-04-01 13:14:16
давидка, главный по канализации, когда работать будешь? Никогда он работать не будет, - сказал знающий кот.
zanoza
2021-04-01 13:04:10
А у них есть выбор? Они вынуждены это делать, ведь ливнёвки в ПТЗ исчерпали свой запас прочности и уже давно.
David .
2021-04-01 13:03:27
Это не прочистить в принципе. Да они и не прочищают, а просто отсасывают. Спасибо уборщикам города за пещаную смесь на дороги!
Гость
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