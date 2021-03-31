Коммунальщики Петрозаводска круглосуточно прочищают ливневую канализацию

На петрозаводских сетях ливневой канализации коммунальщики ведут круглосуточные работы, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Коммунальщики борятся с затоплением дорог и тротуаров талой водой, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы ведет МКУ "Служба заказчика". Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от снега и льда, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости.

По информации мэрии, совместно с МЧС Карелии были устранены затопления на улицах Щербакова и Мончегорской. На местах разморозили трубы и откачали скопившуюся воду. Такие же мероприятия провели на Вольной улице – там продолжается расчистка трубы дренажной системы. Кроме того, "Служба заказчика" произвела необходимые работы на улицах Германа Титова, Чехова, Балтийской, Сегежской, а также на пересечении Ветеринарного переулка и Пограничной улицы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков распорядился оказать содействие городским дорожным и коммунальным службам в борьбе с лужами.

"По моему поручению спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов", - сообщал Артур Парфенчиков.