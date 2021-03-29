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Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:23, 30 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Глава республики Артур Парфенчиков распорядился оказать содействие городским дорожным и коммунальным службам в борьбе с лужами.

Как пишет руководитель региона на своей странице в соцсети, решение помочь Петрозаводску было принято в связи с большим количеством обращений от жителей города с жалобами на огромные лужи на дорогах, тротуарах и у жилых домов.

"По моему поручению спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов", - пишет Артур Парфенчиков.

Кроме того, Госкомитет по жилищному, строительному и дорожному надзору направил управляющим организациям многоквартирных домов и ТСЖ предписания о своевременном проведении работ по отводу талой воды на дворовых и придомовых территориях. Жилинспекторы начали проверки адресов, откуда поступили жалобы.

По словам Парфенчикова, администрацией города составлен график работ по очистке дождеприемников от снега и засоров, при необходимости — разморозке труб системы ливневой канализации.

"На министерства республики возложен контроль за состоянием территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям. Прошу министров лично контролировать ситуацию", - пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков также поручил Минэкономразвития проработать с предпринимателями и коммерческими организациями вопрос уборки прилегающих территорий.

"Считаю, что они также должны быть заинтересованы в том, чтобы жителям и гостям столицы было комфортно заходить с улицы в их магазин или офис", - уточнил руководитель республики.

Парфенчиков напомнил петрозаводчанам, что Госкомитетом по строительному, жилищному и дорожному надзору организована работа горячей линии, куда можно сообщать о проблемах с уборкой или подтоплении территорий: 26-41-30. Номер доступен круглосуточно.

Ранее сообщалось, велодорожка в центре Петрозаводска превратилась в бассейн.

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Комментарии

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Изя
2021-03-30 15:40:26
А где оно присоеденилось то ? в Вконтакте ?? :)
театральный критик
2021-03-30 15:37:30
Либерде это очень не понравилось. У давидки истерика.
David .
2021-03-30 15:31:56
Гениальное решение! Но есть простое решение. Выдать тадепупам по ведру и поставить черпать!
Гость
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